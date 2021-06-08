В России сравнили отношения с США со временами холодной войны

Отношения между Москвой и Вашингтоном находятся в самой низкой точке со времен холодной войны. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков, его слова передает РИА Новости.

По мнению Ушакова, низкий уровень отношений между Россией и США несет риски для всего мира. «Взаимодействие двух стран, это всем хорошо известно, находится, пожалуй, на самой низкой точке со времен холодной войны. Понятно, что с этим нужно что-то делать, ведь реальные риски создаются не только для этих двух крупных стран, но и для всего мира», — заявил помощник президента.

Он также отметил, что выстраиванию нормальных связей мешают санкции, которые не дают стабилизировать обстановку в мире в целом.

Ранее похожее мнение высказали в Минобороны. Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что мировое сообщество втягивается в новую холодную войну, потому что происходит разделение государств на «своих и чужих». Он также отметил, что новые виды вооружения и распространение противоборства на космос и киберпространство ведут к изменению принципов ведения войны.

В апреле заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также сравнил отношения с Западом с состоянием времен холодной войны. «Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности», — сказал Медведев.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



