Байден пообещал ответить Путину на «пагубные действия» России

Вашингтон предпримет ответные меры в случае, если от России продолжат происходить «пагубные действия». Как рассказал советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в понедельник, президент США Джо Байден намерен поднять данный вопрос на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Reuters.

Салливан также отметил, что разговор двух глав государств является наиболее эффективным способом услышать точку зрения российского лидера. Это, в свою очередь, поможет понять и устранить разногласия между Вашингтоном и Москвой.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве. Ранее в МИД России выразили надежду, что одним из решений, принятых на встрече Владимира Путина и Джо Байдена, может быть возвращение послов России и США в местные диппредставительства.