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В Белом доме поделились ожиданиями от встречи Байдена с Путиным

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Carlos Barria / Reuters

Вашингтон рассматривает грядущую встречу президента США Джозефа Байдена и его российского коллеги Владимира Путина не как «поощрение» российской стороне, а как защиту своих национальных интересов. Об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Хотел бы повторить, что мы рассматриваем встречу с российским президентом не как поощрение, а как жизненно необходимую часть защиты американских интересов и ценностей. Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между нашими странами, а благодаря им», — приводит агентство слова Салливана.

Как сообщал советник ранее в тот же день, Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что поговорит с Путиным об украинском суверенитете.

Американский лидер провел телефонный разговор с Путиным 13 апреля. В частности, он призвал президента России провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. После этого стало известно, что президенты встретятся очно текущим летом.

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