В Минобороны указали на начало новой холодной войны

Мировое сообщество втягивается в новую холодную войну, потому что происходит разделение государств на «своих и чужих». Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин в интервью RT.

«Сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в новую холодную войну, разделения государств на своих и чужих, притом что чужие однозначно определяются в доктринальных документах как противник», — сказал Фомин.

Он отметил, что сложившаяся на данный момент система взаимоотношений между странами разрушается. Новые виды вооружения, а также распространение противоборства на космос и киберпространство, ведут к изменению принципов ведения войны.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на западном стратегическом направлении нарастает количество военных угроз. Также он сообщил, что Россия в ответ на действия НАТО сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей.

Холодная война — политический и идеологический конфликт между СССР и США, продолжавшийся с 1946 года до конца 1980-х годов. В это понятие входила также космическая гонка и гонка вооружений. Государства не вступали в прямое военное столкновение, однако соперничество двух сверхдержав привело к вооруженным конфликтам в ряде стан третьего мира.