Шойгу заявил о нарастании военных угроз на западном направлении

Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 31 мая.

По его словам, за семь лет в 14 раз выросла активность стратегической авиации США в Европе.

Министр сообщил, что в ответ на действия стран НАТО во главе с США Минобороны РФ сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей. «Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия», — сказал он на коллегии министерства обороны.

Шойгу также проинформировал об оснащении войск современным оружием. Помимо формирования новых соединений и поставок современного оружия Вооруженные силы РФ совершенствуют подготовку личного состава, рассказал он.

27 мая президент Владимир Путин заявил о растущей роли крылатых ракет и поставил задачу в достаточном объеме оснастить армию и флот современными видами высокоточного оружия большой дальности.