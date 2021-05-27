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Путин назвал важное и необходимое качество российской армии

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Российская армия должна быть компактной и эффективной, для этого необходимо развивать военно-транспортную авиацию, заявил президент Владимир Путин. Важное качество войск он назвал на совещании по оборонной тематике, передает ТАСС в четверг, 27 мая.

По его словам, для России мобильность войск имеет принципиальное значение. «Для нашей страны, с ее огромной территорией, самой большой территорией в мире, это имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной», — сказал глава государства.

По его словам, сейчас завершаются госиспытания легкого транспортника Ил-112В, в текущем году запланирована поставка на вооружение двух таких самолетов. Кроме того, возобновляется производство самолета Ил-76 на новой технологической основе, сообщил он.

В ходе совещания Путин также отметил растущую роль крылатых ракет и поставил задачу в достаточном объеме оснастить армию и флот современными видами высокоточного оружия большой дальности.

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