Путин заявил о серьезном укреплении ядерной триады России

Потенциал российских стратегических ядерных сил серьезно вырос и укрепился, заявил президент Владимир Путин на совещании по оборонной тематике в Сочи. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 25 мая.

По его словам, расширены возможности ВМФ, завершаются испытания гиперзвуковой ракетной системы «Циркон» и комплекса С-500 «Прометей».

«В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники», — отметил он.

Президент подчеркнул, что, несмотря на пандемию коронавируса, в прошлом году боеготовность российской армии поддерживалась на высоком уровне.

21 апреля Путин сообщил, что уже к 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76 процентов, а в ядерной триаде уже в этом году превысит 88 процентов. Он назвал это очень хорошим результатом.