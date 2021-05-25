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Путин заявил о серьезном укреплении ядерной триады России

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Потенциал российских стратегических ядерных сил серьезно вырос и укрепился, заявил президент Владимир Путин на совещании по оборонной тематике в Сочи. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 25 мая.

По его словам, расширены возможности ВМФ, завершаются испытания гиперзвуковой ракетной системы «Циркон» и комплекса С-500 «Прометей».

«В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники», — отметил он.

Президент подчеркнул, что, несмотря на пандемию коронавируса, в прошлом году боеготовность российской армии поддерживалась на высоком уровне.

21 апреля Путин сообщил, что уже к 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76 процентов, а в ядерной триаде уже в этом году превысит 88 процентов. Он назвал это очень хорошим результатом.

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