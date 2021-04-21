Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию назвал долю современного оружия в ядерной триаде страны. Заявление главы государства передает РИА Новости.

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«К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76 процентов, это очень хороший показатель. А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88 процентов», — сказал президент.

По словам главы государства, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» будет принята на вооружение в конце 2022 года.

В апреле ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885М (шифр «Ясень-М») способны стрелять ракетами «Калибр» и «Оникс» залпом.