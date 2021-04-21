Путин назвал сроки поступления «Сармата» на вооружение

Тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» поступят на вооружение в конце 2022 года. Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин, трансляцию выступления на YouTube вел Первый канал.

«Первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года», — сообщил президент. По его словам, на боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные боевые комплексы «Пересвет».

В начале года иранское издание Akharin Khabar заявило, что межконтинентальная ракета «Сармат» является посланием России новому президенту США Джо Байдену. По словам экспертов, основная цель ракетного комплекса заключается в преодолении системы ПРО и лишения противника возможности ядерного сдерживания.

Впервые о перспективном супероружии президент России Владимир Путин заявил в марте 2018 года. Он перечислил ключевые преимущества стратегического ракетного комплекса РС-28 «Сармат», ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установкой «Пересвет».