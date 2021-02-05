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Россия отследит трассу супероружия

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Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В районе поселка Северо-Енисейский (Красноярский край) началось строительство полигона, предназначенного для отслеживания трассы российского супероружия — перспективной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат», сообщают «Известия».

Согласно газете, соответствующие работы, предполагающие возведение измерительного центра для траекторных наблюдений с радарами и оптическими наблюдательными приборами, должны завершиться в 2022 году.

Военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал, что «при любых пусках с Домбаровского по полигону Кура на Камчатке трассы ракет проходят как раз над этим населенным пунктом». «Вероятно, над ним будет происходить разделение полезной нагрузки — боевого блока и ракеты-носителя. Дальше блок будет двигаться к цели самостоятельно, возможно, маневрируя», — сказал специалист.

В декабре 2020 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что РС-28 «Сармат» будет поставлена на боевое дежурство в 2022 году.

Ранее, в ноябре, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков допустил, что США могут быть уничтожены несколькими десятками боеприпасов калибром в несколько десятков мегатонн тротилового эквивалента, носителями которых может выступать, в частности, РС-28 «Сармат».

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