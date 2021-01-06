«Сармат» назвали посланием России Байдену

Межконтинентальная ракета «Сармат» является посланием России избранному президенту США Джо Байдену. Об этом пишет иранское издание Akharin Khabar.

Газета со ссылкой на СМИ пишет, что ракетный комплекс в настоящий момент проходит техническое усовершенствование, за которым внимательно следит президент России Владимир Путин.

По мнению экспертов, основная цель ракетного комплекса — преодолевать системы ПРО и лишить противника возможности ядерного сдерживания. «Понятно, что "Сармат" — это своего рода "послание", весть о текущих возможностях России и ее военных технологиях, прежде всего, для США, их союзников в Европе, а также другим странам», — говорится в сообщении.

Журналисты называют «Сармат» оружием стратегического предназначения, однако отмечают, что Россия ведет и другие разработки, в числе которых — беспилотный подводный аппарат «Посейдон», ракета «Кинжал» и оружие скрытого действия «Пересвет».

По мнению издания, заявления об испытаниях «Сармата» и приход к власти новой администрации в Вашингтоне — не совпадение. «Россия, скорее всего, хочет показать США, что они во время пребывания Трампа на посту президента проявляли своего рода халатность, пока здесь (в России) создавались все эти новые технологии, и надеется, что новая администрация в Вашингтоне будет более сговорчивой в отношении переговоров и подписания новых договоренностей по вооружениям», — заключили журналисты.