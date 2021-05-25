Путин оценил боеготовность российской армии в пандемию

Боеготовность российской армии в прошлом году в период пандемии коронавируса поддерживалась на высоком уровне. Такую оценку озвучил президент Владимир Путин, передает РИА Новости во вторник, 25 мая.

Несмотря на коронавирус, все плановые мероприятия в армии были выполнены в полном объеме, отметил глава государства.

«Поставленные задачи решались своевременно, четко. На высоком уровне поддерживалась боеготовность частей и подразделений», — сказал он на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

Путин также рассказал, что испытания комплекса С-500 успешно завершаются, и вскоре они будут поставлены на вооружение российской армии.

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» относится к новому поколению систем класса земля-воздух. Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия, способный поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели).