Раскрыты подробности удара российского «Грома» десятью «Молниями»

Российский перспективный ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Гром» сможет управлять стаей из десяти дронов «Молния» в разведывательной и ударной конфигурациях. Подробности возможного применения данных изделий раскрывает ТАСС, ссылаясь на группу «Кронштадт».

«Возвращаемые — это разведывательные дроны. Ударные, как и в случае с барражирующими боеприпасами, — камикадзе», рассказали агентству в компании.

Согласно собеседнику, между «Молниями» возможен постоянный обмен данными, предполагающий, в том числе, и смену решаемой конкретным БПЛА задачи. «Передача лидерных ролей и взаимозаменяемость. При этом благодаря искусственному интеллекту задание выполняется группой без постоянной связи с самолетом-носителем», — отметили в компании.

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В марте ТАСС, ссылаясь на источник, сообщил, что «Гром» будет способен нести управляемые ракеты Х-38 класса «воздух-поверхность» и новую авиационную управляемую ракету «изделие 85», а также управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500.

В том же месяце агентство со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что «Гром» получит возможность управления стаей из десяти «Молний».

Согласно открытым данным, «Гром »получит четыре точки подвеса (две — под крыльями и две — внутри фюзеляжа). Взлетная масса данного БПЛА составит 7 тонн, масса полезной нагрузки — 1,3 тонны, дальность полета — 800 километров.