Российский «Гром» ударит десятью «Молниями»

Российский перспективный ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Гром» получит возможность управления стаей из десяти ударных дронов «Молния», сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Собеседник уточнил, что «Молнии» будут запускаться не с «Грома», а «с другого авиационного носителя».

В августе 2020 года генеральный конструктор «Кронштадта» Николай Долженков заявил, что БПЛА «Гром» предназначен для поддержки истребителей Су-35 и Су-57. Основной задачей данного беспилотника разработчик назвал сохранение жизней пилотов и самих пилотируемых самолетов. Предполагается, в частности, что боевая машина будет уничтожать средства противовоздушной обороны (ПВО) противника и выполнять иные боевые задачи.

Согласно открытым данным, «Гром »получит четыре точки подвеса (две — под крыльями и две — внутри фюзеляжа). Взлетная масса данного БПЛА составит 7 тонн, масса полезной нагрузки — 1,3 тонны, дальность полета — 800 километров.