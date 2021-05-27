Путин заявил о растущей роли крылатых ракет

Анализ военных конфликтов показывает растущую роль применения крылатых ракет, таким оружием должна быть оснащена армия, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости в четверг, 27 мая.

«Анализ военных конфликтов последних десятилетий, опыт развития ведущих армий мира показывает, какую растущую роль играет эффективное применение, скажем, крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов», — сказал глава государства.

По его словам, армия и флот должны быть оснащены таким оружием.

25 мая Путин отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, в прошлом году боеготовность российской армии поддерживалась на высоком уровне. Тогда же он сообщил, что испытания нового ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, и вскоре «Прометей» поставят на вооружение российской армии.