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Путин потребовал увеличить долю современного оружия в армии

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин потребовал в 2021 году довести долю современных вооружений в силах ядерного сдерживания до 88,3 процента. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 21 декабря.

«Скорость изменения вооружений уже даже несравнима с "Формулой-1" — она космическая, остановимся, можем потерять позиции», — сказал он на коллегии Минобороны.

Россия должна быть готова в кратчайшие сроки ответить на размещение иностранных ракет у границ, подчеркнул Путин.

Путин добавил, что показатели оснащения войск современным оружием показывают способность вооруженных сил обеспечить безопасность страны.

«К середине декабря 2020 года доля современных образцов вооружения и техники в войсках России составляет уже более 70 процентов по силам общего назначения», — уточнил он.

В июне президент утвердил условие использования Россией ядерного оружия. В документе «Основы российской политики в области ядерного сдерживания» прописано, что его применение рассматривается исключительно как средство сдерживания в случае получения информации о нападении на РФ. Приказ отдает глава государства.

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