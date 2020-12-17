Путин заявил об угрозе обнуления ядерного потенциала России

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил об угрозе обнуления ядерного потенциала России, когда началась гонка вооружений. Трансляцию мероприятия ведет ТАСС на своем канале в YouTube.

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По словам главы государства, гонка вооружений уже идет, и она началась после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) в 2002 году.

«Одна страна строит "антиракетный зонт" для себя. Конечный результат будет какой? Конечный результат — это обнуление нашего ядерного потенциала. Мы должны были сделать все, чтобы этого не случилось», — сказал он.

В марте Владимир Путин заявил, что США создавали систему противоракетной обороны, чтобы нарушить стратегический баланс и стабильность в мире. Речь идет о так называемом «антиракетном зонтике», пояснил он. Однако российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире, заверил Путин.

В декабре 2019 года первый полк, вооруженный ракетными комплексами стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», заступил на боевое дежурство.