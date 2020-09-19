Путин раскрыл имя создателя гиперзвукового «Авангарда»

Ракетный комплекс с управляемым гиперзвуковым боевым блоком «Авангард» создан по инициативе российского конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление президента России Владимира Путина, наградившего ученого орденом Андрея Первозванного.

«В современных условиях для нашей страны воплощение вашей идеи без всякого сомнения сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проектов, которые осуществили выдающиеся советские ученые [Игорь] Курчатов и [Сергей] Королев», — раскрыл имя идеолога создания нового оружия глава государства.

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Об «Авангарде» Путин впервые рассказал во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Он говорил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

В январе того же года Ефремов заявлял, что российским разработчикам гиперзвукового оружия предстоит решить задачу обеспечения длительного движения с гиперзвуковой скоростью объекта в атмосфере.