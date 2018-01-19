Россия признала проблемы в создании гиперзвукового оружия

Российским разработчикам гиперзвукового оружия предстоит решить задачу обеспечения длительного движения с гиперзвуковой скоростью объекта в атмосфере. Об этом сообщил «Известиям» советник главы корпорации «НПО машиностроения» по науке Герберт Ефремов.

По словам эксперта, для этого необходимо создание прямоточных, ракетнотурбопрямоточных или комбинации турбопрямоточных маршевых двигателей. Однако, по его словам, известные в мире аппараты с прямоточными двигателями, как отечественные, так и американские, являются исключительно исследовательскими

«Эти технологии так до сих пор и не освоены. Более того, даже в уже опробованных в разных странах прямоточных двигателях еще не удалось обеспечить устойчивое, надежное горение в камерах сгорания при движении на гиперзвуке. Будут ли эти проблемы решены в ближайшее время, пока непонятно», — сказал Ефремов.

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Кроме разработки маршевого двигателя и теплозащиты, создание гиперзвукового аппарата предполагает решение «массы других технических проблем». «Например, вопросы управления движением, наведения, прохождения радиоволн сквозь плазму. А еще обеспечение малозаметности и маневрирования», — отмечает Ефремов.

Эксперт полагает, что «появления массового гиперзвукового вооружения, особенно стратегического, не стоит ожидать». «Оперативно-тактическое может появиться через какое-то время. Но точно так же могут появиться и достойные средства противоракетной обороны от него», — считает Ефремов.

В течение 2017 года гиперзвуковое оружие (прежде всего противокорабельная ракета «Циркон-С» и экспериментальный глайдер Ю-71) российскими политиками и военными неоднократно заявлялось одним из приоритетов государственной программы вооружений до 2025 года.

В ноябре 2017 года Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая в условиях секретности провели два летных испытания новой баллистической ракеты, оснащенной гиперзвуковым глайдером.

Вице-президент подразделения Lockheed Martin Джек О'Баннион, выступая 8 января на конференции AIAA SciTech 2018 в городе Киссимми (США), проговорился о завершении создания гиперзвукового беспилотника SR-72.

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