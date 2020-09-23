Путин наградил разработчика ядерного оружия

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда разработчику ядерного оружия, ученому-физику Георгию Рыкованову. Об этом пишет РБК со ссылкой на трансляцию телеканала «Россия 24».

«Вы все хорошо знаете, кто он такой, его заслуги знаете — доктор наук, академик, специалист в целом ряде научных сфер, включая вопросы термоядерного синтеза... успешно занимается важнейшими вопросами как по гражданской, так и по специальной военной тематике», — сказал президент и наградил Рыкованова звездой за «особые трудовые заслуги и значительный вклад в повышение обороноспособности страны».

Георгий Рыкованов с 2011 года является действительным членом Российской академии наук (РАН). Он написал более 360 научных трудов, предложил эмпирическую модель кинетики детонации низкочувствительных взрывчатых веществ, а также участвовал в разработке серийных образцов ядерных зарядов, которые стоят на вооружении российских вооруженных сил.