Путин вручил миллиардеру Ротенбергу золотую медаль Героя Труда

Президент России Владимир Путин вручил миллиардеру Аркадию Ротенбергу золотую медаль «Герой Труда Российской Федерации», сообщает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Глава государства прикрепил медаль на лацкан пиджака бизнесмена.

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Соответствующее звание было присвоено Ротенбергу 16 марта за «особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста». Кроме того, за вклад в возведение переправы моста были отмечены работники «Мостотреста», «Стройгазмонтажа» и их дочерних компаний, а также чиновники управлений Росавтодора и Крымской железной дороги.

В декабре прошлого года Ротенберг после торжественного открытия железнодорожной части Крымского моста поблагодарил бога, президента Путина и тех, кто выступал против возведения переправы. Строительство моста, которое велось структурами Ротенберга, обошлось государству почти в 230 миллиардов рублей.

По данным Forbes, состояние Аркадия Ротенберга достигает 2,6 миллиарда долларов. Он входит в топ-50 богатейших людей России по версии журнала. Бизнесмен несколько раз возглавлял рейтинг Forbes «Короли госзаказа», посвященный предпринимателям, которые являются крупнейшими господрядчиками.

Россиянам со званием Героя Труда положено ежемесячное пособие в размере 35 тысяч рублей, повышение на 50 процентов пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также первоочередное бесплатное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, внеочередные бесплатные госпитализации и лечение в стационарах, госпиталях, больницах. Кроме того, Герои Труда освобождены от оплаты жилья, коммунальных услуг, платы за пользование охранной сигнализацией, им также предоставляют компенсацию оплаты домашнего телефона.

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