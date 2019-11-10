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Путин наградил Александру Пахмутову высшим орденом России

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Владимир Путин и Александра Пахмутова

Президент России Владимир Путин наградил композитора Александру Пахмутову высшей государственной наградой — орденом Андрея Первозванного. Об этом глава государства сообщил на концерте Пахмутовой в Большом театре, говорится на сайте Кремля.

«Надеюсь, у меня будет удовольствие и честь вручить его [орден] Вам, как это положено, на торжественной церемонии в Московском Кремле», — сказал Путин, обратившись к композитору. Президент также поблагодарил Пахмутову за все, что она сделала для страны и народа.

«Я думал, почему у Вас так получается. Такое впечатление, что Вы своими талантливыми, тёплыми руками прямо в душу к человеку забираетесь, заглядываете туда и берёте оттуда самое главное. Что самое главное? Любовь», — добавил российский лидер.

Александра Пахмутова — народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, Лауреат двух госпремий СССР. Она известна как автор более 400 песен, среди которых «Команда молодости нашей», «Любовь, Комсомол и Весна», «Как молоды мы были», «И вновь продолжается бой», «Орлята учатся летать», «Малая земля» и другие.

В субботу, 9 ноября, Пахмутовой исполнилось 90 лет.

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