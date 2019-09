Лещенко подыскал замену The Beatles и Queen для изучения в школе

Эстрадный исполнитель Лев Лещенко назвал абсурдной идею сделать обязательным к изучению в российских школах творчество иностранных групп The Beatles, Queen, Pink Floyd, ABBA и Nirvana. В разговоре с Telegram-каналом «Подъем» он предложил заменить их на композиции Александры Пахмутовой и Давида Тухманова.

«Мне странно, что у нас превалирует иногда в России иностранный язык. Давайте американцы будут изучать ансамбль Александрова. Это самая настоящая глупость, на мой взгляд», — считает народный артист РСФСР.

Материалы по теме «Глубоко травмированные, тревожные люди» Россияне не могут стать счастливыми. Почему в этом виноват СССР?

Певец полагает, что «дети послушают сами» песни Beatles или Queen, «если захотят», но включать их творчество в нормативы он считает абсурдом. «У нас что, нет своих достойных примеров? — возмутился артист. — В конце концов, у нас есть Пахмутова, Соловьев-Седой, есть удивительные композиторы современные, песни которых до сих пор звучат. Пусть изучают Тухманова, поют "Как прекрасен этот мир", а не Queen».

О необходимости изучать некоторые композиции иностранных исполнителей говорится в комплексе методических рекомендаций по проекту «Культурный норматив школьника», разработанном министерством культуры и Минпросвещения. Эксперты составили список произведений для каждой возрастной группы, направленный на «духовное, эстетическое и художественное» развитие учеников. Так, учащимся 5-8-х классов рекомендуют ознакомиться с гимном Российской империи «Боже, царя храни» и «Одой к Радости» Людвига ван Бетховена. Песни Элвиса Пресли (Jailhouse rock), The Beatles (All you need is love), Queen (Bohemian rhapsody), Pink Floyd (Money), ABBA (Dancing queen), Nirvana (Smells like teen spirit), а также Виктора Цоя («Перемен, мы ждем перемен») и группы «Наутилус Помпилиус» («Скованные одной цепью») рекомендованы к изучению школьникам 9-11-х классов. Остальную часть из рекомендованных старшеклассникам 43 зарубежных композиций занимает в основном классика.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!