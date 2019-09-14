В культурный норматив школьника включили Nirvana и Виктора Цоя

Министерства культуры и просвещения разработали комплекс методических рекомендаций по проекту «Культурный норматив школьника». Документ опубликован на сайте Минкульта.

Эксперты составили список произведений для каждой возрастной группы, направленный на «духовное, эстетическое и художественное» развитие учеников.

В частности, учащихся 5-8 классов рекомендуется ознакомить с гимном Российской империи «Боже, царя храни» и «Одой к Радости» Бетховена. Для 9–11 классов, среди прочего, в список попали Nirvana (Smells like teen spirit), Виктор Цой («Перемен»), «Наутилус Помпилиус» («Скованные одной цепью») и сочинение Кшиштофа Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы».

Ранее в сентябре министр культуры Владимир Мединский выступил с критикой комиксов, назвав их жевательной резинкой, а чтение их взрослыми людьми — убожеством. Высказывание чиновника вызвало возмущенную реакцию как читателей, так и представителей книжной индустрии.

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