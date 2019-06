Группу Queen впечатлил кавер российского балалаечника

Участники британской рок-группы Queen высоко оценили исполнение хита The show must go on пермского балалаечника Андрея Кирякова. Запись с кавером российского музыканта была опубликована в Instagram-аккаунте Queen.

«Какое прекрасное исполнение! Спасибо», — написано под публикацией.

Сам балалаечник в интервью РИА Новости признался, что его супруга прислала ролик группе Queen. «Она рассылает по официальным страницам исполнителей мои версии их песен, и вот отреагировали Queen» — рассказал Киряков.

Помимо композиций Queen в репертуар пермского музыканта также входят произведения Scorpions, Prodigy, Nirvana, Adele, ABBA, группы «Кино» и песни российских эстрадных исполнителей.

Ранее в мае сообщалось, что музыканты Queen стали богаче королевы Великобритании Елизаветы II. Суммарное состояние Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона составило 586 миллионов долларов, что почти на 100 миллионов больше, чем у королевы — 487 миллионов долларов. Отмечается, что важную роль в заработке исполнителей сыграл вышедший в 2018 году фильм «Богемская рапсодия».

