Перевоплощение во Фредди Меркьюри попало на видео

Компания «Двадцатый Век Фокс» представила ролик «Перевоплощение в Фредди» с актером Рами Малеком. «Лента.ру» первой показывает его читателям.

В ролике запечатлено превращение актера в рок-звезду и лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Напомним, актер снялся в фильме «Богемская рапсодия», получившем название в честь хита Queen. Картина выходит на российские экраны 1 ноября. Это история о том, как Фредди Меркьюри и его коллеги-музыканты Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон создали одну из самых культовых рок-групп всех времен и народов. Картина прослеживает почти весь путь группы к успеху, рассказывая о взлетах и падениях, практическом распаде коллектива и его воссоединении. Режиссером байопика выступил Брайан Сингер.

«Я в восторге от того, каким получился наш фильм о Фредди. Это гораздо больше, чем просто документальная лента о чьей-то жизни, это как произведение искусства, вырезанное из твердого камня. В нем говорится о семьях и отношениях, надеждах и мечтах, о душевных страданиях и разочарованиях и, в конечном счете, о победе и самореализации, что близко каждому зрителю. Это был для нас не легкий путь, но все самые стоящие истории именно такие! Рами и Люси с ребятами великолепно справились со своими ролями. Они более чем достойны оригиналов!» — заявил гитарист группы Queen Брайан Мэй.