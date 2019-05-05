Британская королева оказалась беднее участников группы Queen

Трое музыкантов рок-группы Queen оказались богаче королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

Суммарное состояние Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона составило 445 миллионов фунтов стерлингов (586 миллионов долларов), в то время как состояние королевы оценили в 370 миллионов фунтов (487 миллионов долларов).

Отмечается, что в этом году каждый из участников коллектива заработал по 25 миллионов фунтов стерлингов (33 миллиона долларов). Важную роль в этом сыграл успех фильма режиссеров Брайана Сингер и Декстера Флетчера «Богемская рапсодия», который рассказывает историю Queen и их лидера Фредди Меркьюри. В 2019 году кинолента получила четыре «Оскара».

В январе стало известно, что картина принесет бывшей возлюбленной Меркьюри Мэри Остин примерно 19 процентов от собственной прибыли. Согласно завещанию музыканта, после его смерти Остин получила право на 50 процентов доходов от произведений, связанных с его именем. После того как скончались родители фронтмена Queen, доля его бывшей возлюбленной увеличилась до 75 процентов.

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