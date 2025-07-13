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05:25, 13 июля 2025Спорт

Бразильский боец объяснил причину своего выхода на ринг под песню «Матушка-земля»

Боец Уокер рассказал, что его дочь каждый день поет песню «Матушка-земля»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Бразильский боец Вальтер Уокер вышел на ринг под песню «Матушка-земля», так как его дочь ежедневно поет ее. Об этом спортсмен рассказал в беседе с РЕН ТВ.

По словам Уокера, эта песня его мотивирует. «Россия меня любит так же, как я люблю Россию», — добавил боец. Он напомнил, что у него русская жена, с которой он познакомился в Москве. Кроме того, его тренер также из России.

Помимо этого, бразилец рассказал, что любит русскую кухню: борщ, оливье и котлеты.

Ранее сообщалось, что Уокер вышел на турнир UFC в США под песню «Матушка-земля». Он одержал победу над своим соперником американцем Кеннеди Нзечукву в первом раунде.

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