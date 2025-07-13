Назван способ сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жару

Депутат Госдумы Колунов: Оптимизация кондиционеров уменьшит счета за оплату ЖКХ

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жаркую погоду. Его слова приводит РИА Новости.

Колунов заявил, что оптимизация работы кондиционеров уменьшит счета за оплату ЖКХ.

«Устанавливайте температуру на уровне 24-26 градусов — это достаточно комфортная температура для работы, для жизни в целом, и она, в отличие от 20 градусов, здорово экономит электроэнергию», — призвал депутат.

Накануне, 12 июля, жара в Москве побила рекорд 122-летней давности. В 1903 году температура была 34,5 градуса. А в 15:00 она поднялась до 34,6 градуса, превысив рекорд. «Это характеристика экстремальной температуры», — добавил научный руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанд.