В Японии предупредили о двигающемся на Токио тайфуне

Тайфун образовался к югу от Японии, он может затронуть Курильские острова

Тайфун «Нари», пятый в этом сезоне, образовался у островов Огасавара примерно в 1000 километрах к югу от главного японского острова Хонсю. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, пишет ТАСС.

По данным специалистов, в ближайшие дни он будет продвигаться на север, а затем — на северо-восток. 14 июля он пройдет к востоку от полуострова Босо в непосредственной близости от Токио. Согласно прогнозам, 15 июля тайфун может повернуть на северо-восток и затронуть Хоккайдо, а также российские Курильские острова.

Скорость ветра в эпицентре достигает 18 метров в секунду, а порывов — до 25 метров в секунду.

Ранее на Китай обрушился самый сильный с 1949 года тайфун «Бебинка».