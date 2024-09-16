Из-за тайфуна «Бебинка» на востоке Китая отменили сотни рейсов

На Китай обрушился мощный тайфун. Как сообщает РИА Новости, подобного не было с 1949 года. Погодное явление получило название «Бебинка». Метеорологи говорят, что он стал самым сильным тайфуном за 75 лет.

Скорость ветра достигала 42 метров в секунду. Из-за непогоды пришлось отменить сотни рейсов в местных аэропортах. Кроме того, было приостановлено движение пассажирских поездов на некоторых линиях железной дороги дельты реки Янцзы. На скоростных дорогах в самом Шанхае введено ограничение скорости в 40 километров в час.

Во вторник, 17 сентября, «Бебинка» ослабнет до тропической депрессии между провинциями Аньхой и Хэнань.

В начале сентября на юг страны обрушился супертайфун «Яги». Тогда пришлось эвакуировать 420 тысяч человек.