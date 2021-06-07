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Германия оценила желание Запада вернуться к холодной войне

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Хайко Маас
Хайко Маас
Фото: Florian Gaertner / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил желание Запада вернуться к холодной войне. Его слова передает Finanzen.net.

Глава немецкого МИД отметил, что развитие отношений Запада со странами Азии, Африки и Латинской Америки «не означает нового разделения мира» и возобновления холодной войны. Он высказался в поддержку отмены вето на вступление новых стран в Евросоюз и подчеркнул, что решение должно приниматься большинством голосов государств-членов.

Маас также напомнил о важности сотрудничества с США для Евросоюза. «На заявление "америка вернулась" мы, европейцы, ответили, что Европа никуда не делась», — заключил он. Дипломат заявил, что европейская сторона намерена бороться за защиту свободы прессы и информации вместе с Вашингтоном.

Маас призвал Запад не забывать о «гибридных методах вмешательства Москвы» и о «все более жестких способах Пекина превратить экономическую зависимость в политическую лояльность». По его словам, Германия и Европа смогут победить подобные союзы только после усиления своих позиций на международной арене.

6 июня глава немецкой контрразведки Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) рассказал о деятельности российских спецслужб в Германии. «Мы замечаем, что Россия значительно повысила свою активность, — заявил Хальденванг в интервью. — Достигнутый сейчас уровень мы знали до сих пор только по времени холодной войны».

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