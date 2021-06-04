Немецкая разведка послала сигнал России на Севере

Немецкая разведка расширила активность на Севере, чтобы послать сигнал России. Таким мнением поделился старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена и Центра Крайнего Севера Андреас Эстхаген. Его слова передает NRK.

Ученый отметил, что военный корабль Германии «Альстер» вышел из норвежской гавани Хаммерфест и с тех пор виден на морском радаре. Он подчеркнул, что открытое маневрирование становится новой традицией в разведывательных операциях на море.

«Немецкий флот хочет показать своим союзникам и Москве, что он присутствует на севере, что у него есть там свои возможности и он разделяет бремя наблюдения за Россией и вносит свою лепту», — заключил Эстхаген. Он подчеркнул, что значимость Крайнего Севера в отношениях между Западом и Россией растет.

Капитан военно-морских сил Германии Йоханнес Думрезе назвал северные воды «пуповиной североамериканского континента», передает NRK. Он заявил, что в случае войны в Европе НАТО направит подкрепление через северный фланг. «Берлин должен знать, что происходит на северном фланге. Для этого мы и показываем, что мы там, и следим, чем занимаются корабли других стран региона», — сказал он.

29 мая сообщалось, что США регулярно перерабатывают свою военную стратегию и наращивают силы для активного противодействия России в Арктике из-за глобального изменения климата и усиления конкуренции в регионе.