Обеспокоенным из-за Северного флота США напомнили слова Лаврова

США обеспокоены регулярными учениями российского Северного флота в Баренцевом море. При этом модернизация российских войск становится для Вашингтона серьезной проблемой. Об этом написал обозреватель The National Interest Марк Эпископос (Mark Episkopos).

В связи с этим он напомнил слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который ранее высказывался о законности российской активности в Арктике. Глава МИД подчеркивал, что страна сама вправе выбирать меры обеспечения безопасности собственных границ.

Кроме того, среди российских вооружений Эпископос особенно выделил гиперзвуковые ракеты «Циркон». Он также назвал надводные корабли, входящие в состав Северного флота, самыми мощными в России.

В апреле телеканал CNN заявил, что Россия якобы наращивает беспрецедентное военное присутствие и испытывает новейшее вооружение в Арктике. Издание опубликовало спутниковые снимки, из которых следует, что Россия укрепляет аэродромы и военные базы на арктическом побережье, а также стягивает в регион военную технику и истребители. В материале утверждается, что Россия преследует две цели: обезопасить север страны и запустить судоходство по Северному морскому пути.