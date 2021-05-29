Стало известно о подготовке США к «первой арктической войне»

США регулярно перерабатывают свою военную стратегию и наращивают силы для активного противодействия России в Арктике из-за глобального изменения климата и усиления конкуренции в регионе. Об этом стало известно из публикации The National Interest.

По мнению авторов материала, быстрое таяние арктических льдов способствовало появлению новых судоходных маршрутов, что помогло Москве развить инфраструктуру и закрепить свое военное присутствие на Крайнем Севере. Это вызвало неподдельное беспокойство в Вашингтоне, из-за чего он был вынужден активизировать подготовку своих войск и искать сотрудничества с другими арктическими государствами, в частности с Норвегией.

«Американо-норвежский арктический боевой альянс может иметь большое значение с точки зрения заинтересованности Пентагона в противодействии видимым и хорошо известным достижениям России в Арктике», — утверждают журналисты. Они подчеркнули, что Москва также сумела нарастить свой ледокольный флот, который может представлять опасность для США, и призвали власти быть готовыми к «первой арктической войне».

«Темпы открытия новых водных путей из-за таяния льда вызывают у ВМС США необходимость действовать более масштабно [нежели сейчас]», — считает National Interest.

Ранее стало известно о планах США нарастить свое присутствие в Центральной Азии и найти в ней союзников. Эксперты сочли, что для этого Вашингтону придется снизить террористическую угрозу, поддержать суверенитет республик, продвигать идеи прав человека и увеличивать инвестиции в местную экономику.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



