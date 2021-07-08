Лукашенко назвал офицеров опорой Белоруссии и напомнил им о России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал офицеров Вооруженных сил (ВС) республики «опорой безопасности государства» и напомнил им о сотрудничестве с Россией. Об этом он высказался во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и офицерского состава, пишет Telegram-канал БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что видит в офицерах «людей чести и долга» и «высококлассных специалистов», способных «противостоять любым агрессивным действиям в отношении Белоруссии».

Выпускников ВС президент назвал ответственными за «повышение выучки и слаженности органов управления и войск», а также за обучение подчиненных «современным способам ведения вооруженной борьбы».

Он подчеркнул, что в ближайшее время серьезным экзаменом для белорусских военных станут совместные стратегические учения c Россией «Запад-2021». По его мнению, это будет значимый шаг в подготовке армии и совершенствовании военной безопасности государства.

Ранее в Белоруссии анонсировали проведение военных учений на границе с Литвой и Польшей. Перед их началом в Мостовском районе Гродненской области сформируют штаб территориальной обороны и мотострелковый батальон.

В июне Лукашенко поручил развивать в стране производство стрелкового оружия на случай военных действий. «Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия», — подчеркнул глава республики.