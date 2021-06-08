Лукашенко призвал в случае войны не надеяться на оружие «заморского дяди»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил развивать в стране производство стрелкового оружия на случай вооруженного конфликта. Он призвал не надеяться на помощь «заморского дяди», передает БЕЛТА.
«Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться», — отметил Лукашенко.
Он подчеркнул, что белорусы не собираются «кого-то побеждать», но должны нанести неприемлемый ущерб противнику, защитить себя и свои семьи.
«Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться, и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое», — повторил Лукашенко.
Ранее Лукашенко утверждал, что за протестным движением в Белоруссии стоит Запад, который хочет превратить страну в полигон перед броском на Восток. По его словам, в НАТО создается военная группировка для захвата западных областей Белоруссии.