Лукашенко заявил о превращении Белоруссии в полигон для броска на Восток

Запад пытается превратить Белоруссию в экспериментальную площадку для подготовки дальнейшего броска на Восток. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в среду, 26 мая, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, западные стратеги продолжают искать уязвимые места в Белоруссии. «И это направлено не только на нас: мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток. Апробировав у нас, они пойдут туда», — пояснил он.

В частности, отметил президент, один из Telegram-каналов, который в свое время «поднялся» на освещении белорусских проблем, уже начал «вовсю работать против России».

Ранее Лукашенко рассказал о том, что недоброжелатели Белоруссии перешли от организации бунтов к «этапу удушения». Он подчеркнул, что страна находится на пороге не холодной, а «ледяной» войны, и призвал мировое сообщество «не шатать Белоруссию».

Лукашенко также прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair. По его словам, сообщение о минировании лайнера поступило из Швейцарии. Экипаж советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но решил приземлиться в Минске.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления был задержан находившийся на борту создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.