Белоруссия проведет военные учения у границ Литвы и Польши

В Белоруссии начался первый этап проверки территориальной обороны Гродненской области. Об этом сообщает «Sputnik Белоруссия» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны республики.

Во время него в Мостовском районе Гродненской области, который находится неподалеку от границ Польши и Литвы, сформируют штаб территориальной обороны и мотострелковый батальон. Его укомплектуют 200 военнообязанными гражданами, которые прошли срочную службу и находятся в запасе.

В конце первого этапа проверки власти проведут военные учения. Во время них территориальные войска совместно с сотрудниками органов внутренних дел отработают действия по охране и обороне объектов, а также проведение разведывательно-поисковых операций.

В октябре, во время второго этапа Минобороны Белоруссии проверит еще девять районов Гродненской области.

Отмечается, что в войска территориальной обороны граждан призывают только в случае войны или напряженной военно-политической ситуации в стране.

В июне в Могилеве прошли учения, во время которых белорусские власти проверили работу городских предприятий в условиях военного времени. В рамках испытаний Вооруженные силы Белоруссии «препятствовали» переходу городского хозяйства на военные рельсы, имитируя захват зданий, а также уничтожение инфраструктуры и транспорта.

В мае в стране провели внезапную проверку боеготовности ракетных войск. Отмечалось, что в маневрах и пусках должны принять участие порядка 500 человек и 100 единиц техники, в том числе тактические комплексы и ракетные системы залпового огня.