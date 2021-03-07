Россия и Белоруссия проведут совместные тактические учения

Россия и Белоруссия проведут два совместных тактических учения в марте. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны. В маневрах примут участие Воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций вооруженных сил Белоруссии, передает РИА Новости.

Учения, посвященные миротворческой тематике, пройдут на российском полигоне Поливно с 9 по 20 марта. Руководить ими будет командир Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ полковник Владимир Селиверстов. Всего в маневрах будет задействовано более 400 российских и 80 белорусских военнослужащих, около 100 единиц техники, а также два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых Ми-8АМТШ.

Параллельно с этим на полигоне Осиповичский в Белоруссии с 15 по 27 марта пройдет совместное белорусско-российское тактическое учение. Там десантники отработают совместные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью. В них участие примут около 90 российских и 400 белорусских военных, а также 100 единиц техники.