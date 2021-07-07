Белоруссия заявила о целенаправленной атаке на сторонников Лукашенко в Киеве

Посольство Белоруссии на Украине потребовало расследовать нападение на сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

В дипломатической миссии заявили, что члены диаспоры в Киеве подверглись нападению радикалов во время санкционированного митинга возле посольства Белоруссии. По данным дипломатов, в результате телесные повреждения получили участники акции и представители Национальной гвардии Украины.

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В посольстве Белоруссии атаку назвали спланированной и целенаправленной. Там потребовали в кратчайшие сроки расследовать инцидент и принять «исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у белорусской дипломатической миссии».

Дипломаты также отметили, что украинские силовики уже задержали двоих нападавших, оказавшихся гражданами Украины. Они подчеркнули, что антибелорусская деятельность приобрела на Украине регулярный, зачастую радикальный характер. Посольство потребовало от украинской стороны ее пресечения.

Ранее в Киеве украинские националисты атаковали сторонников Лукашенко во время акции в честь Дня независимости Белоруссии. Собравшихся возле посольства республики белорусов избили, против некоторых из них применили газовый баллончик. В Белорусском союзе журналистов случившееся назвали следствием принятия на Украине закона «О коренных народах».