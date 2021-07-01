Верховная Рада приняла закон о коренных народах

Верховная Рада Украины приняла закон о коренных народах, внесенный президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Страна.ua».

За документ проголосовали 325 депутатов, в том числе 226 из пропрезидентской партии «Слуга народа».

Согласно закону, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое, в частности, сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны.

Таким народам предоставляются широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права, в том числе право создавать образовательные учреждения и учиться на родном языке.

Русские не попадают под определение коренного народа, за что законопроект критиковала Москва. «Говорить о русских как о некоренном народе — это не просто некорректно, это смешно и глупо», — заявлял президент России Владимир Путин.

Киев называл манипуляцией утверждения, что законопроект ведет к дискриминации.