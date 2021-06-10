Украина сочла манипуляцией обвинения по поводу законопроекта о коренных народах

Министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников назвал манипуляцией обвинения в адрес Киева по поводу законопроекта о коренных народах. Об этом он сказал в беседе с изданием «Цензор.НЕТ», передает ТАСС.

Резников выразил мнение, что заявления о том, что законопроект «О коренных народах Украины» ведет к дискриминации, являются манипуляциями. По его словам, понятие «коренные народы» было закреплено в Конституции Украины еще в 1996 году. «Еще четверть века назад было зафиксировано, что понятие "коренные народы" и "национальные меньшинства" не являются тождественными», — заявил он.

Украинский министр подчеркнул, что внесение законопроекта полностью соответствует конституции страны. Согласно документу, права коренных народов и национальных меньшинств определяются исключительно законами Украины, заключил он.

Ранее на критику со стороны России в адрес законопроекта о коренных народах ответил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Конституция Украины прямо и недвусмысленно гарантирует равенство всех граждан и отдельно обязует государство защищать коренные народы и национальные меньшинства.

В законопроекте, внесенном президентом Украины Владимиром Зеленским, сказано, что коренным народом признается автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Таким образом, русские не подпадают под это определение. Президент России Владимир Путин раскритиковал законопроект.