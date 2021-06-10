Украина ответила на критику законопроекта о коренных народах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на критику со стороны России в адрес законопроекта о коренных народах, который внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский. Об этом 10 июня сообщает «Интерфакс — Украина».

«Термин "коренные народы" — устоявшийся в международном праве, в частности, Декларации ООН 2007 года о правах коренных народов. Предложенный президентом законопроект воплощает ведущие нормы международного права в национальном законодательстве», — сказал Кулеба.

Он добавил, что Конституция Украины прямо и недвусмысленно гарантирует равенство всех граждан и отдельно обязует государство защищать коренные народы и национальные меньшинства.

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Кулеба добавил, что Россия, в свою очередь, проводит репрессивную политику в отношении крымских татар и общественных организаций украинцев. «Призываем международное сообщество усилить политико-дипломатическое давление на РФ, чтобы заставить ее уважать фундаментальные права человека и национальных меньшинств», — заявил глава МИД.

В законопроекте, внесенном Зеленским, сказано, что коренным народом признается автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Таким образом, русские не подпадают под это определение. Президент России Владимир Путин раскритиковал законопроект.