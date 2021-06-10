Украина отреагировала на сравнение ее национальной политики с нацизмом

Украина считает странным и некорректным сравнение ее национальной политики, в части законопроекта о правах коренных народов, с идеями нацизма. Об этом в интервью УНИАН заявил советник главы Офиса президента республики Михаил Подоляк.
По его словам, необходимо различать правовой статус коренных народов, в число которых не были включены русские, и национальных меньшинств, куда они входят исторически. «Права национальных меньшинств — в том числе и русских — требуют отдельного акта», — сказал Подоляк.
При этом чиновник усомнился в необходимости регулировать этот вопрос, так как, по его мнению, права русских в республике «абсолютно не ущемлены». Напротив, особые права крымских татар обязаны найти отражение в законодательстве, так как эта этническая группа относится к коренному населению страны, уверен советник.
В этой связи Подоляк назвал слова президента России Владимира Путина, который ранее признался, что негативно относится к этой инициативе, «риторической подготовкой» к грядущим переговорам с участием российской стороны. «Либо президент РФ некорректно проинформирован об украинском законопроекте», — отметил чиновник.
В мае президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о коренных народах, согласно которому таковым признается автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Таким образом, русские на Украине не смогут считаться коренным народом, им откажут в таком праве.