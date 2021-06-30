Верховная Рада запретит считать русских коренным народом Украины

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что депутаты планируют принять законопроект «О коренных народах» в первом чтении в четверг, 1 июля. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что в отношении законопроекта есть «много разных позиций», однако это не помешает его принять. По словам Арахамии, дорабатывать документ будут позже.

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Ранее депутат Верховной Рады и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко назвал законопроект дискриминацией русских и попыткой заигрывания с националистами. Он заявил, что фракция ОПЗЖ намерена в полном составе голосовать против закона, поскольку он запретит русским считаться коренным народом Украины.

Президент России Владимир Путин негативно высказался о законопроекте. «Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе — это не просто некорректно, это смешно и глупо», — заметил глава государства.

Законопроект «О коренных народах» был внесен в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским в мае. Документ признает коренным народом страны автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является этническим меньшинством с самобытными языком и культурой и не имеет государственного образования за пределами республики. Таким образом, он запрещает считать коренным народом страны русских и еще ряд этносов, проживающих на Украине.