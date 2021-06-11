В Раде сочли законопроект о коренных народах заигрыванием с националистами

Депутат Верховной Рады и глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко счел законопроект о коренных народах, который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский, дискриминацией русских и попыткой заигрывания с националистами. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, фракция ОПЗЖ намерена в полном составе голосовать против принятия инициативы, поскольку русские наряду с другими жителями являются полноценными гражданами Украины. «Считаем, что он оскорбляет большую часть населения русских, которые очень хорошо представлены в стране», — сказал Бойко.

Ранее на критику со стороны России и в адрес законопроекта ответил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Конституция Украины прямо и недвусмысленно гарантирует равенство всех граждан и отдельно обязует государство защищать коренные народы и национальные меньшинства.

В законопроекте о правах коренных народов, внесенном Зеленским, сказано, что коренным народом признается автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Русские не подпадают под это определение. При этом инициатива расширяет права крымских татар, крымчаков и караимов.