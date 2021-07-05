В Киеве радикалы напали на магазин Puma из-за «коллаборанта» Ивана Дорна

В Киеве радикалы совершили нападение на магазин спортивной одежды Puma из-за сотрудничества бренда с украинским музыкантом Иваном Дорном. Его обвиняют в пророссийской позиции и называют «коллаборантом» из-за частых концертов в России, сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

После погрома праворадикальные активисты оставили на полу магазина надписи «Спонсор сепаратистов», «Террористы», «Бизнес на крови».

«Puma не прекратила сотрудничество с ним (Дорном — прим. «Ленты.ру») даже после волны критики. Значит, это сознательная позиция бренда», — прокомментировал видео нападения бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор» (запрещена в России) Сергей Стерненко.

Puma объявила о сотрудничестве с Дорном в апреле. Это вызвало негативную реакцию среди некоторых украинцев в социальных сетях.

Ранее музыкант заявил, что считает украинцев и русских братьями, а ссора двух государств скоро закончится. Дорн часто проводит концерты на территории России, за что украинские радикалы грозятся срывать все выступления певца на родине.

25 июня на концерте российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) украинские националисты атаковали поклонников рэпера, бросив в них дымовую шашку. Некоторые из праворадикальных активистов держали в руках плакаты с надписями «Поддерживаешь Басту — финансируешь войну» и «Баста поддерживает оккупацию Крыма».

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