Радикалы подожгли базу антифашистов в Киеве

Украинские радикалы подожгли спортивную базу антифашистского движения «Патриоты — За жизнь», которое входит в состав политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Сообщение об этом появилось на сайте оппозиционеров.

По данным активистов, нападение произошло в ночь на 25 июня. В это время на базе находились люди и только по случайности никто из них не пострадал. Полиция задержала поджигателя. Им оказался сторонник националистов Александр Кривохиж. При этом, как уверяют в ОПЗЖ, Служба безопасности Украины (СБУ) сейчас оказывает давление на правоохранителей, чтобы те не предавали инцидент огласке и отпустили мужчину.

Партия также связала поджог с местью радикалов за акцию, проведенную активистами к годовщине нападения Германии на СССР 22 июня. На ней сторонники ОПЗЖ, «демонстрируя неприятие фашистской идеологии, поднимающей голову в Украине, (...) сжигали фашистские флаги».

«За террором в отношении одной партии неизбежно (и история это неоднократно доказывала) следует расширение террора и беззакония на весь народ», — резюмировали антифашисты.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович раскритиковал законопроект о противодействии антисемитизму на Украине. Он назвал его «странным» и увидел в нем актуализацию «российских фейков» об этой идеологии на Украине.