Следствию не хватило доказательств финансирования Медведчуком терроризма

Следствию не хватило доказательств, чтобы предъявить главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку обвинения в финансировании терроризма, на основании которых против него в феврале ввели санкции. Об этом 23 июня заявил первый заместитель генпрокурора Украины Роман Говда, передает ТАСС.

«Нет достаточных доказательств для сообщения о подозрении», — сказал он.

По его словам, это не значит, что доказательств нет вообще. «Это две большие разницы», — подчеркнул замгенпрокурора.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Медведчука, его жены и связанных с ними компаний в рамках расследования о финансировании терроризма.

11 мая прокуратура сообщила, что Медведчук и еще один депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Позже выяснилось, что Медведчуку вменяют госизмену и нарушение законов и обычаев войны. Политика отправили под домашний арест.

Сам Медведчук направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), посчитав свое уголовное дело политически мотивированным.